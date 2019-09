Zehn Feuerwehren bei Großbrand in Neuhaus

Kurz vor 16.45 Uhr heulten am Sonntag in der Gemeinde Neuhaus die Sirenen. In Motschula stand ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Zehn Feuerwehren aus Bleiburg, Neuhaus und dem unteren Lavanttal waren mit 140 Mann im Einsatz. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und die 70 Rinder im Stall gesichert werden.