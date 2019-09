Stadtpolitik ringt um den Rot-Kreuz-Parkplatz

Auch Bürgermeister Harald Preuner drückt sich vor der Debatte. Er lässt über seinen Büroleiter Bernhard Huber ausrichten, die ÖVP könne dem Vorschlag nicht zustimmen. In der rechten Altstadt gibt es 455 Ausnahmebewilligungen für Anrainer, die künftig teils in der Garage parken sollen. Sollten die Benutzer vom Rot-Kreuz-Parkplatz auch in die Garage wandern, werde es eng. Außerdem befürchtet Huber: „Den Ersatz der Einnahmen des Roten Kreuzes müssten wohl die Steuerzahler schultern.“