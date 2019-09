Hund biss Polizist in Wade: Frauerl (50) angezeigt

Da wollte wohl jemand sein Frauerl vor den Uniformierten beschützen: Ein Dackel-Mischling hat nämlich am Freitag in Salzburg-Lehen während einer Personenkontrolle einen Polizisten in sein Bein gebissen. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, die 50-jährige Hundehalterin wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.