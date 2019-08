Brad Pitt: Versöhnung mit seinem Sohn Maddox

Doch jetzt darf der Hollywood-Beau endlich aufatmen. Bevor Maddox nämlich zu seinem Studium nach Südkorea aufgebrach, habe sein Vater ihn und seine Geschwister auf seine Ranch nach Santa Barbara zu einer Aussprache eingeladen. „Brad hat jeden einzelnen gebeten, einfach mal Fragen über das zu stellen, was in der Vergangenheit passiert ist.“ Damit wollte Pitt „ein für allemal damit abschließen - auch zum Wohle der Kinder“, so der Insider weiter.