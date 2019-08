Er soll Salzburgs „U-Bahn“ auf Schiene bringen

Die morschen Schwellen in den Anden Kolumbiens, darunter der tiefe Abgrund: Stefan Knittel blättert in den Fotos von damals. Es war eine Mammutaufgabe, eine verkommene Bahn wiederzubeleben. Jetzt will der Bauingenieur mit Know-how aus 20 Ländern in seiner Heimatstadt Salzburg die „U-Bahn“ planen.