Bayern jubelt! Lewandowski-Deal ist perfekt

Immerhin erzielte der Stürmer-Star in den bisherigen zwei Bundesliga-Spielen alle fünf Treffer der Münchner. „Lewas“ neues Jahresgehalt soll rund 20 Millionen Euro brutto ausmachen. Doch die Investition könnte sich auszahlen. Hat der Pole doch seit seinem ablösefreien Wechsel von Dortmund in die Isarstadt 2014 in 246 Pflichtspielen für die Bayern sensationelle 197 Tore erzielt.