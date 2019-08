Sie sind mir vielleicht einer, Herr Messner!

Sie sind mir mit Ihren 75 Jahren vielleicht einer, weil Sie zu Ihrem Ehe-Aus das Folgende sagten: „Eine neue Liebe hat mein Herz erobert. Sie ist ein paar Jahrzehnte jünger. Bei ihr spüre ich große Neugierde an dem, was ich mache. Ich kann auch mit ihr sehr gut wandern und bergsteigen“. Was so „ein paar Jahrzehnte“ halt ausmachen!