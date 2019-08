Goldmedaille für Maler aus dem Lungau

Die 46 österreichischen Fachkräfte haben bei den Berufsweltmeisterschaften „WorldSkills“ in Kazan groß abgeräumt. Das Team Austria konnte bei der Siegerehrung am Dienstagabend in Russland insgesamt zwölf Medaillen und 17 Medallions for Excellence (Leistungsdiplom mit über 700 von 800 möglichen Punkten) bejubeln. Österreich ist dank dieser 12 Medaillen unter den Top-10 Nationen der Welt und darüber hinaus beste EU-Nation. Unter den glücklichen Gewinnern ist auch ein Salzburger zu finden: