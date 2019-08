Lungauer Maler kämpft um dem Weltmeistertitel

Schon seit Monaten bereitet sich Stefan Planitzer auf den internationalen Wettkampf vor. Von der der Malerei Gautsch in St. Andrä im Lungau, wo er 2017 die Lehre abschloss, ist er vorübergehend freigestellt. Seine Heimatgemeinde Tamsweg stellt ihm eigens einen Raum zur Verfügung, in dem sich der Zwanzigjährige im Training austoben kann. „Ich trainiere den ganzen Tag und bereite mich vor. Bei der Weltmeisterschaft gibt es verschiedene Module wie Malen, Tapezieren oder Lackieren – ich übe jede Technik. Was mich in Russland dann genau erwartet, weiß ich noch nicht.“