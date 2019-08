Gutachter nimmt Unfallauto unter die Lupe

Ganz Salzburg spricht aktuell über den tragischen Unfall am Sonntag vor der Pfarrkirche in Gneis. Der 90-jährige Johann S. fuhr mit seinem Pkw in eine Gruppe von Kirchgängern und überrollte dabei ein vierjähriges Mädchen. Es starb an den Folgen. Unglaublich: Das Innenleben des Unfallautos ist übersät mit Anleitungen.