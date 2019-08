Ex-Meinl-Bank zahlt Anlegern 36 Millionen Euro

Abgeschlossen wurde die Vergleichsvereinbarung am 24. August, genau zwölf Jahre nach Beginn der MEL-Causa. Laut der Vereinbarung hat jeder Anleger in den nächsten 90 Tagen die Möglichkeit, seine Ansprüche final zu bereinigen. Die Anleger erhalten dazu in den nächsten Tagen ein Anschreiben mit den Details von AdvoFin, heißt es.