Dreiste Kuhglocken-Diebe halten Polizei auf Trab

Das Tiroler Zillertal ist erneut von Kuhglocken-Dieben „heimgesucht“ worden. Rund drei Wochen nach einem Vorfall in Fügenberg entledigten unbekannte Täter am Freitag vier Kühe auf der sogenannten „Zillerplatten Alm“ in Brandberg ihrer Kuhglocken samt Riemen, berichtete die Polizei am Samstag.