Giftiger Skorpion in Küche erschreckte Familie

Templ bat den Steyrer Experten Hans Esterbauer um Hilfe, schickte ihm Fotos vom Eindringling. „Anhand der Bilder konnte ausgeschlossen werden, dass er aus Kirgistan stammt“, sagt Esterbauer. Form und Größe zufolge handelte es sich um ein Männchen des Italienskorpions. „Der kommt beispielsweise in Nordafrika, Georgien, am Balkan und in Italien vor“, so Esterbauer.