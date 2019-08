Versteigerung von Hunden!

Es war im November des Vorjahres, als es im Bezirk Güssing zu einer Zwangsräumung kam. Eine Frau hatte jahrelang in einem Haus gewohnt, ohne den Kaufpreis zu bezahlen. Sie wurde delogiert. Und mit ihr 27 Hunde! Diese brachte sie dann in mehreren Tierpensionen unter - so auch in unserem „Partnerbetrieb“, bei Eleonore Schandl im Burgenland. Menschen, die schamlos betrügen und unbezahlterweise in einem Haus wohnen, ändern anscheinend ihre Gewohnheiten nicht! Auch Frau Schandl blieb auf ihren Kosten sitzen. Mehrfach telefonierte ich mit der Hundebesitzerin - bot ihr an, die Tiere zu übernehmen. Einsicht seitens der Frau gab es keine! Die Hunde wurden bei Frau Schandl bestens betreut, aber sie durften nicht weitervermittelt werden. Aus Egoismus nahm die Besitzerin den Tieren die Chance auf ein glückliches Leben bei Familien.