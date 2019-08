Wohlfühlen auf den letzten Metern wird wichtiger

Offene Türen

Nun springt auch eine Mühlviertler Firma auf den Zug auf, das Tierwohl in den Mittelpunkt zu rücken. In Unterweißenbach eröffnet Biofleisch-Produzent Sonnberg einen Schlachthof ausschließlich für Rinder, erweiterte zudem die Wurstproduktion um Klima- und Reiferäume. „Der bisherige Betrieb wird in Zukunft für das Schlachten von Schweinen genutzt“, so Geschäftsführer Manfred Huber.