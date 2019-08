Absturz: Toter Pilot von Einsatzkräften gefunden

Bei der Suche nach jenem Kleinflugzeug, das am Donnerstag von Tirol nach Salzburg unterwegs war und im Landkreis Berchtesgardener Land in Bayern plötzlich vom Radar verschwand, sind Wrackteile und mittlerweile auch die Leiche des Piloten der Maschine gefunden worden. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hatte die Trümmerteile auf dem Gipfel des Bogenhorns entdeckt. Bereits zuvor war ein Absturz befürchtet worden, eine groß angelegte Suchaktion wurde am Donnerstagabend aufgrund dichten Nebels und Dunkelheit abgebrochen. Seit den frühen Morgenstunden standen die Helfer erneut im Einsatz.