Prominente Unterstützung für erste Klima-Klage

Das größte Klimabündnis Österreichs nimmt Formen an! Denn jetzt kommt es zum Schulterschluss der jungen Aktivisten von Fridays for Future, der Erzdiözese Wien und auch der Arbeiterkammer. Gleichzeitig bereitet Greenpeace die erste Klimaschutzklage der Nation vor. Mit in dieser Arche Noah: TV-Ikone Chris Lohner.