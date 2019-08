Video: Warnschüsse von Polizei bei CL-Hit in Bern

Schlägereien mit Verletzten haben am Mittwochabend das Play-off-Spiel zur Champions League zwischen dem Schweizer Fußballmeister Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad (2:2) überschattet. Beim Marsch von mehreren hundert serbischen Fans zum Stadion seien mehrere Personen tätlich angegriffen worden (siehe Video oben), berichtete die Kantonspolizei am Donnerstag in der Früh. Sie habe Warnschüsse abgeben müssen.