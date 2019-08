Hitze und Melezitose: Honigernte nur mittelmäßig

Das größte Problem macht aber sicher Melezitose. Vor allem Waldhonig enthält oft viel Dreifachzucker. Bei zu hoher Konzentration kristallisiert er in der Wabe und kann nicht geschleudert werden. Koller: „Die Bienen können ihn nicht verwerten und sterben im Winter.“ Imker müssen also zufüttern - und noch dazu überprüfen, ob sich wohl kein „Betonhonig“, wie er früher genannt wurde, in den Waben befindet.