Schlug Brandstifter in südsteirischem Rüsthaus zu?

Die Ermittler schließen technische Ursache aus

Nun erhebt das Landeskriminalamt. Eine technische Ursache ist auszuschließen, also kommen nur eine Fahrlässigkeit oder eine Brandstiftung in Frage. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Feuers frei zugänglich, was die Erhebungen noch schwieriger macht. Zudem müssen sämtliche Feuerwehrleute befragt werden.