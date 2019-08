Sex-Übergriffe gegen Minderjährige im Unterland

Beklemmender Prozess am Dienstag am Landesgericht Innsbruck: Ein Holländer (30) vergriff sich teils jahrelang an den minderjährigen Kindern einer eng befreundeten Familie. Vorgeworfen wurde auch Vergewaltigung, wobei es beim Versuch blieb. Unbescholtenheit und Reue kamen zum Tragen, trotzdem setzte es mehrjährige Haft.