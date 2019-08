Notfall-Funk ohne Strom und Internet

Der große „Blackout“, also ein flächendeckender und länger anhaltender Ausfall der Stromversorgung, war im Mai Thema einer bundesweiten Notfall-Übung. Damit im Falle des Falles eine Kommunikation auch ohne Strom und Internet möglich ist, hat nun die Austria Military Radio Section (AMRS) in der Wallnerkaserne eine Notfunkstelle in Betrieb genommen, die via Solarpanele und Batterien mit Strom versorgt wird.