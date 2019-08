ELGA stürzt bei Salzburgs Ärzten immer wieder ab

In einem zweiten Schritt soll auch das System der e-Befunde eingeführt werden. Einen konkreten Zeitplan gibt es dafür noch nicht, wie Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl Mitte Juli in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Neos mitteilte. Huber: „Mit den e-Befunden steigt die Datenmenge sprunghaft an. Die Probleme mit der e-Medikation sind keine vertrauensbildenden Maßnahmen für das Gesamtprojekt ELGA. Viele Ärztinnen und Ärzte sind verunsichert.“