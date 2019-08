Laura Moser aus Imst setzt etwas in Bewegung

Die kleinen Dinge

„Es wird das besprochen, was uns aktuell beschäftigt“, erklärt Laura. In der Gruppe weiß jeder, dass meist kleine Dinge zu großen Barrieren werden. So kann eine Bordsteinkante am Ende des Gehsteigs bereits ein unüberwindbares Hindernis darstellen. Der Jugendbeirat macht auf solche Missstände aufmerksam und erarbeitet auch Lösungsvorschläge. Laura lädt betroffene Interessierte ein: „Alle, die etwas in Bewegung setzen wollen, können einfach vorbeikommen.“ Das nächste Treffen findet am 24. September um 14.30 Uhr im Jugendzentrum Tivoli statt. Man muss sich nicht voranmelden.