Transfer-Coup: Auch Bayern bestätigt Coutinho-Deal

„Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu dem Klub und haben uns geeinigt. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Spieler zum FC Bayern holen werden. Denn Coutinho gibt uns Optionen. Er kann auf der Zehn spielen, er kann über links kommen. Er ist ein überragender Spieler und ich glaube, wir können uns alle freuen“, erklärt der Sportdirektor weiter. Der Transfer soll demnach in Kürze bekanntgegeben werden. Schon am Sonntag soll der flinke Wirbelwind in München den Medizin-Check absolvieren.