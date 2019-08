Real-Schock! 100-Millionen-Mann Hazard verletzt

Spanische Medien spekulierten allerdings, Edin Hazard werde zumindest drei bis vier Wochen ausfallen. Damit müsste Startrainer Zinedine Zidane nicht nur zum Liga-Auftakt am Samstag bei Celta Vigo ohne seinen neuen Flügelspieler planen, sondern auch gegen Valladolid und Villarreal. Bei der zu erwartenden Ausfallzeit dürfte Hazard also erst nach der Länderspielpause am 15. September gegen Levante sein Pflichtspieldebüt für Real feiern können.