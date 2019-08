Mann versuchte, Freundin im Streit zu ersticken

Wie Andreas Schweitzer, der Verteidiger des 21-Jährigen, am Dienstag erklärte, sei es auch bei dieser Auseinandersetzung um Eifersucht gegangen. Rasch eskalierte die Situation. Im Wohnzimmer, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, habe der Somalier seine Partnerin zunächst geohrfeigt, dann zu Boden gerissen, sich auf sie gesetzt und ihr mit voller Kraft Mund und Nase zugehalten. Die 33-Jährige bekam keine Luft mehr. Als sie zwischenzeitlich doch nach Atem ringen konnte, versuchte der Verdächtige erneut, sie am Atmen zu hindern, und zwar in Tötungsabsicht, so die Vermutung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb wegen versuchten Mordes gegen den verdächtigen Asylwerber.