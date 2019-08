Radfahrerin übersah zwei Poller und stürzte

Montag, 21.25 Uhr. Es ist stockdunkel in der Salzburger Ledwinka-Straße im Salzburger Stadtteil Parsch. Es regnet in Strömen. Zu dieser Zeit war eine 58-jährige Einheimische mit ihrem Fahrrad unterwegs. Trotz Licht an ihrem Bike übersah die Frau die zwei fix montierten Poller, streifte diese beim Vorbeifahren, verlor das Gleichgewicht und stürzte.