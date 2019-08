Liam Hemsworth geht es nach Trennung nicht gut

Gemeinsam mit der Ex von Brody Jenner, Kaitlynn Carter, verbrachte die „Wrecking Ball“-Interpretin einige romantische Stunden am Comer See in Italien. Auf Instagram feiert sie seit der Trennung eine Art Bikini-Party, außerdem teilte sie Fotos von Wanderungen in den Dolomiten und erklärte: „Das Leben ist eine Klettertour, aber die Aussicht ist großartig.“