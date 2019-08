Mutige Passanten stoppten blutigen Messermann

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Dienstag in der australischen Stadt Sydney mehrere Menschen attackiert, eine Frau verletzt und ist anschließend blutverschmiert auf der Straße herumgelaufen und auf Autodächer gesprungen. Fahrzeuglenker gerieten in Panik. Der Täter schrie währenddessen „Allahu akbar“. Der 21-Jährige wurde von mehreren mutigen Passanten mit Sesseln und anderen Gegenständen beworfen und so in Schach gehalten, bis die Polizei vor Ort war und den Messermann verhaften konnte. Wenig später wurde die Leiche einer 21-jährigen Prostituierten in einem Apartmentkomplex in der Nähe des Festnahmeortes entdeckt. Sie sei das erste Opfer des gleichaltrigen Täters gewesen sein.