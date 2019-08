15.000 Besucher beim Salzburger Straßentheater

Von 18. Juli bis 11. August zog das Salzburger Straßentheater von Ort zu Ort und spielte insgesamt 42 Mal das Sstück „Alles Heilige“, eine weihnachtliche sommerkomödie von Stephan Lack. Es konnten 17 Vorstellungen in der Stadt, 24 am Land und eine Vorstellung im benachbarten Bayern bei freiem Eintritt stattfinden. Rund 15.000 Besucher waren in diesem Sommer bei der ersten Uraufführung des Salzburger Straßentheaters dabei.