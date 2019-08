Julian le Play: Ein Millionär der Herzen

In den engen Gassen, vorbei an den hiesigen Kasbahs, verzaubert der Song mit einer wichtigen Botschaft, die das Sein der Generation Millennium perfekt widerspiegelt: die wahren Schätze des Lebens sind Reisen, Erlebnisse und Erfahrungen. Sie lassen sich nicht monetär erzwingen, sondern lauern hinter jeder Ecke. Oder wie es Julian formuliert: „Je weniger wir tragen, desto schneller sind wir morgen am Meer.“ Der nächste Live-Stopp ist am 31. August in der Burgarena Finkenstein. Alle Infos und Karten gibt es unter www.julianleplay.com.