Viel Bad auf kleinem Raum

Klein, aber oho: So wirkt Ihr Badezimmer so groß wie möglich

Eine offene Gestaltung und helle Farben verleihen dem Raum Größe. Spiegelfläche und viel Licht verstärken diesen Effekt noch. Fliesen mit großem Format reduzieren das Fugenbild und schaffen ein ruhiges Raumgefühl. Besonders schlicht und modern wirken ganz glatte und leicht glänzende Flächen aus wasserfestem Putz, Sichtbeton oder Glas. In einem kleinen Dusch-Bad sollten Sie eine bodengleiche Dusche mit gläserner Falttüre, die sich nach innen öffnet, verbauen. Sie wirkt wie eine natürliche Fortsetzung des Badezimmers und schafft so keine Barrieren für Ihren Blick. Für bekennende Schaumbad-Liebhaber sind Eckbadewannen oder asymmetrische Modelle eine Alternative, um die vorhandenen Flächen geschickt zu nutzen und die Momente der Entspannung in vollen Zügen zu genießen.