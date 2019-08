In Griechenland wüten mehr als 50 Waldbrände

In Griechenland kämpften am Wochenende Hunderte Feuerwehrleute gegen mehr als 50 Waldbrände an, die in mehreren Landesteilen wüten. Hohe Temperaturen und starke Winde fachen die Flammen immer wieder an. In einigen Fällen wurden Dörfer und Campingplätze vorübergehend evakuiert. Verletzt wurde bislang niemand.