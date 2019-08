Überfall auf Özil und Kolasinac: Zwei Festnahmen

Der Vorfall vor dem Haus könnte erklären, warum Özils Klub sowohl ihn als auch Kolasinac für das erste Saisonspiel an diesem Sonntag bei Newcastle United freigestellt hat. In einer Vereinsmitteilung vom Freitagabend war nur vage von „weiteren Zwischenfälle“ die Rede, die von der Polizei untersucht würden. Weiter hieß es: „Das Wohl unserer Spieler und deren Familien steht für uns immer an erster Stelle.“