Burgstaller trifft doppelt, Gregoritsch schon raus

Fortuna Düsseldorf geriet beim FC 08 Villingen, dem Tabellenvorletzten der Oberliga Baden-Württemberg in Rückstand, schaffte in der 56. Minute aber den 1:1-Ausgleich. Erst in der Verlängerung setzte sich der Bundesligist 3:1 durch. Markus Suttner blieb bei den Düsseldorfern auf der Bank.