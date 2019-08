Kühne & Nagel übernimmt jetzt die Spedition Jöbstl

Wie berichtet geht es um 175 Mitarbeiter. Weitere Standorte sind in Spielfeld (Steiermark), Wien und Wallern (OÖ). Auch Maribor und Ljubljana in Slowenien sowie die SLM Spedition in Wiener Neudorf (NÖ) mit einem Umsatz von 70 Mio. Euro. Nicht in dem Paket enthalten sind die Niederlassungen in Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Deutschland.