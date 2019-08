Burgenländer lieben Paradeiser

Doch auch alte, in Vergessenheit geratene Züchtungen finden immer mehr Zuspruch. Nachdem im Glashaus schon seit März gepflückt werden kann, ist jetzt auch die Freilandernte voll in Gang gekommen. „Dieses Jahr gibt es wieder Paradeiser in hervorragender Qualität“, berichtet Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. 65 Bauern garantieren dafür, dass die Versorgung mit dem vielseitigen Gemüse gesichert ist.