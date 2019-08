Bei der Salbenherstellung: Heißes Fett fing Feuer

Mitten in der Nacht, um 0.40 Uhr, wollte die Saalfeldnerin ihre Salbe herstellen. Sie hatte am Nachmittag dafür Ringelblumen zusammengesammelt. Zuerst stellte sie Fett auf einer eingeschaltenen Herdplatte auf. Dann ging sie aber Fernsehen und vergaß die Pfanne mit dem Fett, bis sie den starken Rauch bemerkte. Das Fett stand in Flammen. Die Pensionistin versuchte noch zu löschen, erlitt aber dabei Verbrennungen an den Händen. Ein Nachbar (40) hatte den Rauch bemerkt, er eilte der Frau mit einem Handfeuerlöscher zu Hilfe. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Der Schaden hält sich in Grenzen.