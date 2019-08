Die beliebtesten Sommer-Jobs der Steirer

Elias Ortner sieht das ähnlich. Der 16-Jährige arbeitet seit Anfang August in der Steiermärkischen Sparkasse in Graz. Im Gegensatz zu Saskia erledigt er Büroarbeit in der Abteilung Werbung. „Ich habe schon letztes Jahr gearbeitet – das hat sich so eingebürgert“, erzählt der Ferialpraktikant. Die Idee dazu hatte er selbst.