Psycho-Tabletten als letzter Ausweg gegen Stress

Zeitdruck als häufigste genannte Belastung

Laut Arbeitsgesundheitsmonitor sind 30 Prozent aller Beschäftigten in Österreich als „psychisch höher belastet“ einzustufen, zehn Prozent sogar „sehr hoch“: Die am häufigsten genannte Belastungsquelle ist Zeitdruck. Laut Kalliauer sei auch die Ausweitung der Arbeitszeit der Regierung kontraproduktiv: „Die psychischen Belastungen werden durch 12-Stunden-Tage und 60-Stunden-Wochen noch ärger. Die nächste Bundesregierung soll das Problem rasch in Angriff nehmen.“