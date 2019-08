Serieneinbrecher schlug in Osttirol und Kärnten zu

Der Täter schlug im Lienzer Talboden (Lavant, Dölsach, Leisach, Oberlienz) sowie in Oberkärnten überwiegend um die Mittagszeit zu. Er zerstörte die Seitenscheiben der Fahrzeuge, die auf kleineren Parkplätzen in der Nähe der Bundesstraßen abgestellt waren. Der Mann stahl Geldtaschen Handtaschen und Rucksäcke. Er erbeutete insgesamt Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Der Sachschaden wird weitaus höher sein.