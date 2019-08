Lungauer Alm-Alge hortet schädliche Schwermetalle

Die „Micrasterias“ (griechisch: kleines Sternchen) Algen von der Lungauer „Überlingalm“, wo die Universität eine Forschungsstation hat, konnten aber in Laborversuchen mit großen Mengen an Barium und Strontium zurechtkommen, wie Niedermeier herausfand. Im Lichtmikroskop sah er Kristalle, die teils fast die Hälfte der rund einen Viertel Millimeter kleinen Algenzellen ausfüllten. Mit viel stärker vergrößernden Elektronenmikroskopen und der Hilfe seiner Wiener Kollegin Notburga Gierlinger am Raman-Mikroskop (damit wird die Streuung von Licht an Teilchen gemessen und dadurch zum Beispiel ihre Kristallizität bestimmt) identifizierte er diese Riesenkristalle als Bariumsulfat- und Strontiumcitrat-Anlagerungen.