Traurige Gewissheit: Vermisste Forscherin ist tot

Knapp einen Monat nach dem brutalen Mord an einer US-Forscherin auf der griechischen Insel Kreta ist nun wieder eine Wissenschaftlerin tot aufgefunden worden - diesmal auf der Insel Ikaria. Die britische Astrophysikerin Natalie Christopher kam von einer Jogging-Runde am Montagmorgen nicht mehr zurück, Mittwochabend wurde die 35-Jährige tot aufgefunden. Ihre Leiche sei in einer Schlucht entdeckt worden, berichtete der griechische Fernsehsender ERT. War es ein Unfall oder eine Bluttat mit Parallelen zum Fall auf Kreta? Auch die 59-jährige Forscherin Suzanne Eaton war Joggen, als sie auf ihren Mörder traf.