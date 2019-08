Die mächtigste Frau ganz locker auf „Gersberg Alm“

Merkel zelebrierte hier schon die Sommerfrische, da war sie noch gar nicht Kanzlerin. Sie bezieht auch keine Luxus-Suite, sondern begnügt sich mit einem ganz normalen Zimmer. Und auch den Wanderweg zur Zistelalm nimmt die mächtigste Frau der Welt, wie ein normaler Touri in Angriff. Nebst Natur liebt sie auch Kultur. Dienstag stand Mozarts „Idomeneo“ in der Felsenreitschule am Programm. Danach speiste sie im Sternbräu Backhendl.