McDonald’s startet in Klagenfurt Lieferservice

Darauf haben Couchpotatoes und Serienjunkies gewartet: Der Fast Food-Gigant McDonald’s startet nun endlich in Klagenfurt einen Lieferdienst. „McDelivery“ wurde bereits in der Innenstadt getestet. Nun wird auf Feschnig und die Feldkirchner Straße ausgeweitet. Burger, Pommes und Co. kommen dann per Fahrradboten.