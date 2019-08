Verhinderter Segeltörn als Versicherungsfall

Wegen einer akuten Darmkrebsoperation musste Hermann G. (Name von der Redaktion geändert) aus Wien seinen geplanten Segeltörn absagen. Mangels weiterer fachkundiger Personen an Board hätte niemand seine Position als Skipper übernehmen können. Der Vercharterer des Segelbootes stellte eine Stornorechnung in Höhe von 1650 Euro aus. „Ich habe eine Versicherung über meine Kreditkarte und kann in den Bedingungen keinen Ausschließungsgrund für eine Leistung finden. Die Yacht ist gleich die Unterkunft“, wandte sich Herr G. an die “Krone“. Als Pauschalarrangement gilt für die Versicherung eine Reise, bei der die Buchung von Unterkunft und öffentlichem Verkehrsmittel als einheitliche und untrennbare Gesamtleistung über die dieselbe Buchungsstelle erfolgt und lehnte Übernahme der Stornokosten ab.