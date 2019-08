Autofahrer schoss mit Softgun auf Mofafahrerin!

Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Pkw am 5. August 2019 gegen 19 Uhr Am Pfarrerfeld in Vöcklabruck unterwegs. Plötzlich beugte er während der Fahrt den Kopf aus dem Fenster und schoss mit einer Softgun auf eine vor ihm fahrende Mopedlenkerin.