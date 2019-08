Gabalier und Co. rocken Open-Air-Stadion in Kitz

Fulminant wird es bereits am 16. August bei der Musiknacht. Für Stimmung sorgen mitunter Ben Zucker, Francine Jordi, Nik P., Bernie Paul, die Fäaschtbänkler, die Dorfrocker sowie Julia Buchner. Ein Pflichttermin für alle Fans ist außerdem der 15. August. An diesem Abend findet das große Opening in der urigen Kitzbühel-Alm in der Innenstadt statt.