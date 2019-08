Verhungerte Schweine: Paar muss vor Gericht

In Pucking ließ ein Paar (29 und 33) seinen Schäferhund verhungern – den beiden droht ein Prozess wegen Tierquälerei. Ebenso wie einem Landwirtsehepaar aus Roitham, das 63 Schweine im Stall verwahrlosen ließ und deshalb am 29. August in Wels vor Gericht muss.